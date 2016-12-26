Beyaz Gazete Ana Sayfa

Trabzonspor 0 - 3 Fenerbahçe

Hüseyin Avni Aker'e veda maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-0 yenerek rakibini bozguna uğrattı.

Spor / 26 Aralık 2016 Pazartesi 18:01
Trabzonspor 0 - 3 Fenerbahçe
Foto Galeri için tıklayın

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’a konuk oldu. Hüseyin Avni Aker’e veda niteliği taşıyan maçta sarı-lacivertliler rakibini 3-0’lık net skorla yendi.

Fenernabahçe’nin gollerini 29. dakikada penaltıdan Fernandao, 40. dakikada Moussa Sow ve 67’de Jeremain Lens kaydetti.

Sarı-lacivertliler bu skorla ilk yarıyı 31 puan ile Galatasaray’ın 2 puan arkasında, dördüncü sırada bitirdi. Trabzonspor ise 18 puan ile 13. sırada kendine yer buldu.

Advocaat’ın takımı ligde 17. hafta maçında Adanaspor’u konuk edecek. Trabzonspor ise Bursaspor deplasmanına gidecek.

YUSUF ERDOĞAN YAKTI
Maçın dengede gittiği sıralarda Yusuf Erdoğan, kaleye yönelen topu eliyle çelince hakem Ali Palabıyık tereddütsüz penaltı noktasına gitti.

Erdoğan direkt kırmızı ile oyundan atıldı. Fernandao atışı gole çevirirken, Trabzonspor bu dakikadan sonra çözüldü.

40. dakikada Sow’un golüyle farkı açan konuk takım, 67’de Lens’in müthiş golüyle iyice rahatladı.

TrabzonsporFenerbahçeSpor Toto Süper Lig


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar