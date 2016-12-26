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Talisca sahalara ne zaman dönecek?

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemeyen Talisca sahalara geri dönüyor.

Spor / 26 Aralık 2016 Pazartesi 12:34
Talisca sahalara ne zaman dönecek?

Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig takımlarından Boluspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik direktörü Şenol Güneş, sakatlıktan çıkan Talisca’yı ilk 11’de oynatması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Bolu ile yarın Vodafone Arena’da karşılacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş; Quaresma, Atiba, Marcelo, Aboubakar ve Tosic gibi yabancı oyunculara ülkelerine gitmesi için izin verdi. Yedek ve genç oyunculardan kurulu bir kadro ile bu maça çıkmayı planlayan Güneş’in sakatlıktan kurtulan Talisca’ya şans vermesi bekleniyor.

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