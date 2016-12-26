Salih Uçan veda ediyor

Devre arasında Çizme ekiplerinden Sampdoria'ya transfer olacağı iddia edilen Salih Uçan'ın, takım arkadaşlarına veda mesajları verdiği öğrenildi. Kötü bir Roma tecrübesi yaşayan, ardından geri döndüğü Fenerbahçe'de kendisine verilen ikinci şansı da iyi kullanamayan 22 yaşındaki futbolcunun, “Göreceksiniz bak, kendimi ispatlayacağım ve Fenerbahçe'ye bu kez zirvede döneceğim” şeklinde ifadeler kullandığı belirtiliyor.



Salih Uçan bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma şansı bulabildi.

