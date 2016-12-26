Levent Şahin kimdir?

LEVENT ŞAHİN KİMDİR?



Aslen Adanalı olan 43 yaşındaki genç teknik direktör, futbolculuk kariyerine amatör takımlarda başladıktan sonra,dönemin ikinci lig ekibi İskenderunspor'da profesyonelliğe adım attı.Yaşadığı ağır sakatlıklardan sonra futbolculuk kariyeri son bulan Levent Şahin,daha sonra antrenörlük alanına yöneldi.



Gazi Üniversitesi'nde futbol antrenörlüğü alanından mezun olan Şahin,yine aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı ve İngilizce biliyor.



TFF tarafından 2012 yılında ilk defa UEFA standartlarında düzenlenen eğitimle PRO Lisans sahibi oldu.Aynı zamanda TUDOR ünvanına da sahip.



Profesyonel antrenörlük kariyerine 3. Ligde Hacettepe ve Keçiörengücü'nde başlayan genç teknik adam,2. ligde Kahramanmaraşspor'da antrenörlüğün yanı sıra,bir dönem 2. ligde Bugsaşspor'un başında teknik direktör olarak görev aldı.



Sırasıyla Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaraspor,Gaziantepspor,Çaykur Rizespor,Bursaspor,Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nde antrenör olarak görev alan Levent Şahin,2012 yılında A2 Milli Takımı antrenörlüğüne getirildi.



Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olmasının ardından,A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görevini sürdürüyor.



Fransa'da düzenlenen EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyona'sında Fatih Terim'in 1. yardımcısı olarak görev almıştır.Rusya 2018 Dünya Kupası'na hazırlıkları çerçevesinden A Milli Takımdaki görevini sürdürmektedir.



Adanaspor'da Levent Şahin dönemi