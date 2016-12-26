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İşte Emenike'nin yeni takımı!

Fenerbahçe, Advocaat'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike'yi eski kulübü Spartak Moskova'ya önerdi.

Spor / 26 Aralık 2016 Pazartesi 12:30
İşte Emenike'nin yeni takımı!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yaramaz çocuğu Emenike'nin yolu yine Spartak Moskova ile kesişecek gibi gözüküyor...

TRANSFER GÖRÜŞMESİ BUGÜN...

Rusya'da yayın yapan Sportfakt sitesine konuşan Emenike'nin menajeri Erdem Konyar, ''Spartak Moskovalı yöneticilerle Emenike'nin transferi için görüşeceğiz. Transfer, sezon sonuna kadar kiralık şeklinde olacak.''dedi.

SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTI AMA

Fenerbahçe'nin Emmanuel Emenike'yi herhangi bir bedel istemeden sadece 6 aylık maaşını ödemesi karşılığında kiralık olarak Spartak Moskova'ya vermek istediği haberin detaylarında yer alan bir başka gelişme oldu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Emenike, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

FenerbahçeSpartak MoskovaEmmanuel Emenike


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