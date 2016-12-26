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Hakem hatalarını azaltacak öneri

Sinan Engin hakemlerin yaptığı hatalardan dolayı maddi olarak cezalandırılabileciğini söyledi.

Spor / 26 Aralık 2016 Pazartesi 00:38
Hakem hatalarını azaltacak öneri
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Son haftalarda hakemlerin yaptığı hatalar yine takımların canını yakmaya başladı.

Son olarak Galatasaray - Alanyaspor maçında Bruma'nın kart görmesi gerektiği kamuoyu tarafından dillendirildi.

Konuya ilişkin en dikkat çekici öneri ise Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin'den geldi. 

'PARA CEZASI UYGULANSIN'

Hakemlerin maçtan sonra verdikleri kararlarla ilgilenmediklerini söyleyen Engin 'Hakemlerin verdiği karar değişmez. En güçlü sensin. Maçtan sonra verdiği kararları değiştirebiliyor musun hayır. Hakem benim canımı yakıyor evine gidiyor hiçbir şey olmuyor. MHK hakemlere mesela para cezası uygulasa olmaz mı?' diye konuştu.

'DAHA İYİ KONSANTRE OLACAKLAR'
Para cezasının uygulanmasının hakemler üzerinde etki yaratacağını ifade eden Engin 'Hakemlere performansa göre, gözlemci raporlarına göre para cezası uygulayacaksın. Maçı yönetiyor gidiyor, puan 8.3 çıkıyor 4 hafta maç vermiyor. Para cezası uygulayacaksın. O zaman ona göre konsantre olacak.' dedi.

Beyaz FutbolPara CezasıSinan EnginGalatasaray


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