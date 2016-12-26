Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe'den 'Emenike' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike’yle yapıldığı ileri sürülen röportajın gerçek olmadığını duyurdu.

Spor / 26 Aralık 2016 Pazartesi 13:45
Fenerbahçe'den 'Emenike' açıklaması

Konuya ilişkin sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Geçtiğimiz hafta uluslararası ve yerel basında yer alan futbolcumuz Emmanuel Emenike'nin kulübümüzle ilgili açıklamalar içeren röportajı, gerçek dışıdır. Oyuncumuzun böyle bir röportajı olmamıştır. Bu tür yalan, asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz' denildi.

AZİZ YILDIRIM BREZİLYA'DA ŞİRKET Mİ KURUYOR ?

Kulüpten yapılan bir diğer açıklamada ise, Aziz Yıldırım'ın kulübe futbolcu kazandırma amaçlı Brezilya'da bir fon şirketi kuracağı iddiası yalanlandı. Açıklamada, 'Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın yada Kulübümüzün böyle bir planı bulunmamaktadır. Bu tür masa başında uydurulan yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz' ifadeleri yer aldı.

FenerbahçeEmmanuel Emenike


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar