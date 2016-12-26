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Avni Aker'de büyük protesto

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

Spor / 26 Aralık 2016 Pazartesi 23:40
Avni Aker'de büyük protesto

Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da skorun 0-2'ye gelmesinin ardından protesto sesleri yükseldi.

Trabzonspor taraftarı çıldırdı!

Trabzonspor tribünleri, yönetimi istifaya davet ederken; 2. golde büyük hata yapan Onazi protesto ıslıklarına maruz kaldı. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golden sonra 'yönetim istifa' tezehüratları yapan bordo-mavili taraftarlar, maçın son bölümlerinde sık sık yötimi istifaya davet etti.

İstifaProtestoTrabzonsporFenerbahçeSpor Toto Süper Lig


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