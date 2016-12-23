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Adanaspor'da Levent Şahin dönemi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor’da Krunoslav Jurcic’ten boşalan teknik direktörlük görevine Levent Şahin getirildi.

Spor / 23 Aralık 2016 Cuma 16:05
Adanaspor'da Levent Şahin dönemi

Adanaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, hem Adanaspor'a yakışır hem de takımı hedefe taşıyacak donanımda bir isim bulmak için çaba sarf edildiği belirtildi. Adana'yı ve Adana kültürünü bilen, güçlü bir isimle çalışmış, donanımlı bir isim olması sebebiyle Levent Şahin'in ilk tercih olduğu ifade edilen açıklamada, şunları yer verildi:

'Ancak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı bir isme talip olmanın da hiç kolay olmadığını da biliyorduk. Bu sebeple hem Levent hoca ile görüştük hem de Fatih hocamızdan izin istedik. Önce Fatih hocamız yardımcısından vazgeçmek istemediğini ifade etmesi üzerine Levent Şahin hoca ile çalışma isteğimizdeki ısrarımızı belirttik. Bunun üzerine Fatih hocamız, Levent hocanın A Milli Takımda yardımcılık görevine devam etmesi koşulu ile Adanaspor'da çalışmasına onay verdi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Adanaspor Futbol takımının Teknik Direktörlük görevine Sayın Levent Şahin'in getirildiğini ve Adanaspor camiasına ve ülke futboluna hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.'



Levent Şahin kimdir?

TürkiyeAdanaspor


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