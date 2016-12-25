Wesley Sneijder'in kramponuna verilen para dudak uçuklattı

Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde (ATİK) gerçekleştirilen baloda Dernek Başkanı Gökmen Güzel, yöneticiler ve Galatasaraylıların katıldığı gece yılbaşı tombala çekilişiyle başladı, mezdeke gösterisiyle devam etti.



Gecede derneğe katkı sağlamak amacıyla Galatasaray'ın 10 numarası Wesley Sneijder'in kramponu açık artırmayla satışa çıkarıldı. 11 Aralık 2013 tarihinde oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Galatasaray'ın Juventus'u 1-0 yendiği ve gruptan çıktığı karşılaşmada takımının golünü kaydeden Sneijder'in o gün giydiği imzalı kramponlarına diş hekimi İrfan Biner ve müteahhit Taylan Erbaş, 3500'er TL verdi..







Gökmen Güzel, 'Dernek olarak yeni yılı yeni umutlarla ve yeni beklentilerle karşılamak için bir araya geldik. 2017 güzel olacak. Barış, huzur ve güven dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Daha nice şampiyonluklar yaşarız. 22'nci senesini dolduran derneğimizde daha nice sizlerle birlikte etkinler, şampiyonluk kutlamaları yaparız' diye konuştu..

