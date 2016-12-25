Galatasaray-Alanya (CANLI ANLATIM)

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30 (GALATASARAY) Gol: GOOOLL!! Galatasaray, Nigel De Jong ile 1-0 öne geçiyor. Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ortasından kazanılan serbest vuruş için topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in altıpasın önüne doğru gönderdiği ortasına müsait pozisyonda Nigel De Jong kafa vuruşunu yapıyor ve topu filelerle buluşturuyor.



17 (AYTEMİZ ALANYASPOR) İsabetsiz Şut: Emre Akbaba'nın pasıyla ceza yayı çizgisi üzerinde topu önüne alan Daniel Candeias, kaleye şansını deniyor ancak bu etkisiz şut farklı bir şekilde auta çıkıyor.



9 (GALATASARAY) Sarı Kart: Aytemiz Alanyaspor yarı alanında Bruma, rakibi Carlos Garcia'ya koluyla yaptığı müdahale sonrasında maçta ilk sarı kartı gören isim oluyor.



6 (AYTEMİZ ALANYASPOR) Korner: Sol taraftan köşe vuruşu için topun başına geçen Berkan Emir ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Sabri Sarıoğlu topu uzaklaştıran isim oluyor.



4 (AYTEMİZ ALANYASPOR) İsabetli Şut: Fabrice N'Sakala'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topu önüne alan Sajjad Shahbazzadeh, şutunu çekiyor fakat kaleci Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başarıyor.



2 (AYTEMİZ ALANYASPOR) İsabetsiz Orta: Sağ kanatta köşe gönderine yakın bir noktadan Efecan Karaca'nın kale ağzına gönderdiği ortasını Fernando Muslera yumruklarıyla uzaklaştırıyor.

1 Hakem Halis Özkahya maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadele Wesley Sneijder'in santra vuruşuyla başlıyor.



MAÇTA İLK 11'LER



Galatasaray:: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Bruma, Sneijder, Yasin, Eren



Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Gassama, Badias, Ba, Berkan, N'Sakala, Efecan, Taha, Emre, Candeias, Sajad.

