Futbola Çin damgası

Çin hükümetinin futbol yatırımları Avrupa kulüplerini ciddi bir krize sürüklüyor. Bunun başlıca sebebi ise yıldız futbolculara ödenen astronomik rakamlar...



Son olarak Chelsea'den 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Oscar ve Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Carlos Tevez'i ligin içine dahil eden Çin hükümeti bu transferleri yaparken Avrupa'daki zengin kulüplerin bile vermeye cesaret edemeyeceği rakamları oyunculara ve kulüplerine ödedi. Konuyla ilgili olarak ise Avrupa basınında büyük bir tartışma konusu çıktı. Özellikle İngiliz basını futbolcuların bu rakamlara hayır demesinin imkansızlığından söz ederken yakın zamanda dünya yıldızlarının gideceği tek adresin Çin Ligi olabileceğini öne sürdü.



KLOPP'TAN ÇİN ELEŞTİRİSİ



Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Chelseali Oscar'ın Çin'e transfer olmasını eleştiren Klopp, 'Bugün Çin Ligi gerçekten oynamak isteyeceğiniz bir lig değil. Oyuncuları oraya getirmenin tek yolu para' diye konuştu. Alman teknik adam, 'Bunu tehlike olarak görüyor musunuz?' sorusuna ise 'Bilmiyorum' şeklinde bir cevap verdi.



Avrupa'da Çin'in futbola yaptığı yatırımlar büyük bir tehlike olarak görülmeye başlanırken ülkede ise futbola ilgi giderek artıyor. Yapılan transferlerle birlikte stadyumların doluluk oranında büyük bir artış sağlayan Çin kulüpleri bu sezon bu rakamları en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.



ÇİN'DE YABANCI OYUNCU SINIRI VAR MI?



Yaptığı yıldız takviyeleriyle transfer dönemine damga vuran Çin Ligi ekipleri, kadrosunu yıldızlarla güçlendirmeye devam ederken akıllara gelen sorulardan bir tanesi de: 'Çin'de yabancı sınırı var mı?'



Çin Ligi ekipleri bu yıldızları kadrolarına katarken yabancı kuralını da hesaba katıyor. Çin'de 4+1'lik yabancı kuralı var. Herhangi bir Çin ekibi, kadrosunda en fazla 5 yabancı uyruklu oyuncuya yer verebiliyor. Bu kontenjanlardan birisi, Çin dışından gelecek olan farklı bir Asya ülkesi vatandaşı futbolcuya ayrılmış durumda.



ÜNLÜ FUTBOLCULAR GİDİYOR



Burak Yılmaz ve Ersan Adem Gülüm gibi milli futbolcuların yer aldığı Çin Ligi, bünyesine kazandırdığı yıldız isimler sayesinde yayın ihalelerine de girmeye başladı. Avrupa'dan bir çok ülke Çin takımlarının maçını yayınlamak için harekete geçerken Türkiye'de de bir çok kanalın bu anlamda hamle aşamasında olduğu biliniyor.



KİM, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?



Peki neredeyse her kulübün bünyesinde 1 yıldız futbolcu bulunan Çin'de kim, hangi kulüpte forma giyiyor? Bunun dışında hangi kulüp hangi futbolcuyu kaç paraya kadrosuna kattı? İşte o soruların cevapları...



Çin kulüplerinin dikkatleri çeken transferleri;



Guangzhou Evergrande



Paulinho: 14 milyon euro (Tottenham)

Jackson Martinez: 42 milyon euro (Atletico Madrid)



Jiangsu Suning



Alex Teixeira: 50 milyon euro (Shakhtar Donetsk)

Ramires: 28 milyon euro (Chelsea)



Shanghai SIPG



Hulk: 56 milyon euro (Zenit)

Oscar: 60 milyon euro (Chelsea)



Shanghai Shenhua



Freddy Guarin: 13 milyon euro (Inter)

Demba Ba: 13 milyon euro (Beşiktaş)



Beijing Guoan



Burak Yılmaz: 8 milyon euro (Galatasaray)

Renato Augusto: 8 milyon euro (Corinthians)



Habei China Fortune



Ersan Gülüm: 7 milyon euro (Beşiktaş)

Mbia: 6 milyon euro (Trabzonspor)

Gervinho: 18 milyon euro (Roma)

Lavezzi: 5.5 milyon euro (PSG)



Tianjin Teda



Freddy Montero: 5 milyon euro (Sporting Lizbon)



Shadong Luneng



Graziano Pelle: 15 milyon euro (Southampton)

Carlos Gil: 8.5 milyon euro (Corinthians)