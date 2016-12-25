Antalyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1

Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı yenerek son iki hafta 6 puan alan Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor'a takıldı. Ligin 16. Lacivert-beyazlılar, Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Paşa 47. dakikada Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 54'te Makoun durumu 1-1'e getirdi. 90. dakikada Antalyaspor Motta'nın golüyle 2-1 öne geçti. Mücadele 2-1 Antalya'nın üstünlüğü ile tamamlandı.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa 18 puanda kalırken, Antalyaspor 21 puana yükseldi.