Sinan Engin'in kedi isyanı

Beyaz Tv'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Beyaz Futbol'da ilginç anlar yaşandı.



Sinan Engin'in son dönemlerdeki maçlar ve transfer çalışmaları hakkında yorum yaparken, bir anda stüdyoda kedi sesi gelmeye başladı.



İlk başlarda sesi duymamazlıktan gelen Engin konuşmalarına devam etti. Kedi sesinin sesini bastırmaya başlaması üzerine, Engin isyan etti.



Durumu espriyle karışık eleştiren ünlü spor yorumcusu 'Bu kedi niye bağırıyor çocuklar? kediye baksanıza.' diye tepkisini dile getirdi.



'FENERBAHÇE TRANSFER YAPACAK'



Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarını değerlendiren Engin, Fenerbahçe'nin 4 oyuncuyla görüştüğü belirtti. Ayrıca Sosa aşkının daha bitmediğini, Fenerbahçe'nin hala bu transfer için uğraştığını belirtti.











'ÇOK UĞRAŞTI ALAMADI'



Beşiktaş'ın transfer çalışmalarını yakından bilen Sinan Engin, daha önce 'Karabela' olarak duyurdu transferi açıkladı. Beşiktaş'ın çok uğraştığı ama transferini gerçekleştirmediği oyuncunun Porto'dan Yacine Brahimi olduğunu söyledi.



