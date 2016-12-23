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İtalya Süper Kupa'da zafer Milan'ın

Juventus: 1 Milan: 1 Milan, penaltılarda Juventus'a 43 üstünlük kurarak İtalya Süper Kupa'da 7. kez şampiyonluğa ulaştı

Spor / 23 Aralık 2016 Cuma 23:25
İtalya Süper Kupa'da zafer Milan'ın

İtalya Süper Kupa'da Milan, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta, penaltılarda Juventus'a 4-3 üstünlük kurarak kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Katar'ın başkenti Doha'da oynanan maçta, geçen sezon lig ve İtalya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Juventus ile kupa finalisti Milan karşı karşıya geldi.

Jassim Bin Hamad Stadı'ndaki mücadeleye etkili başlayan Juventus, Giorgio Chiellini'nin 18. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Milan, Giacomo Bonaventura'nın 38. dakikada fileleri havalandırmasıyla bu gole karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamayınca, normal süre 1-1 tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de gol olmayınca, seri penaltı atışlarına geçildi.

Milan'da Bonaventura, Juraj Kucka, Suso ve Mario Pasalic penaltıları gole çevirirken, Gianluca Lapadula başarılı olamadı. Juventus'ta ise Claudio Marchisio, Gonzalo Higuain ve Sami Khedira penaltıları gole çevirirken, Mario Mandzukic ile Paulo Dybala topu filelerle buluşturamadı.

Milano temsilcisi, penaltılarda rakibini 4-3 mağlup ederek kupayı kazandı.

İtalya Süper Kupa'da 10. kez boy gösteren Milan, 1988, 1992, 1993, 1994, 2004 ve 2011'in ardından 7. şampiyonluğunu elde etti ve Juventus ile beraber organizasyon tarihinin en başarılı 2 takımından biri oldu.

Öte yandan, Juventus'un İtalyan kalecisi Gianluigi Buffon, 2001'den bu yana giydiği siyah-beyazlı formayla 600. resmi maçına çıktı.

Claudio MarchisioMilanJuventusGonzalo HiguainGianluigi Buffon


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