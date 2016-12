Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'da!

Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı ve Ryan Babel ile 2.5 senelik anlaşmaya vardı.



Deportivo'da 3.5 ay forma giydikten sonra önceki akşam oynanan Betis maçının ardından İspanyol ekibine veda eden Hollandalı yıldız İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı yönetimin uzun uğraşlar sonucunda ikna etmeyi başardığı Ryan Babel'in, bu sezonun sonuna kadar 850 bin euro ücret alacağı belirtildi. Beşiktaş'a 2.5 yıllık imza atacak olan Babel, önümüzdeki yıllar için de senelik 1 milyon 750 bin euro kazanacak. Hafta başında resmi sözleşmeye imza atacak olan Hollandalı futbolcunun istediği 1 milyon euro'luk imza parası talebinin ise, Beşiktaş yönetimi tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Yönetimin ayrıca Babel'e maç başı ödemesinde de yapılmayacağı iddia edildi.



RAKAMINI KATLADI

Babel'in Beşiktaş'ı tercih etmesindeki en büyük etkenin, alacağı yüksek para olduğu belirtildi. Deportivo kulübünde forma giydiği 3.5 aylık süre içine sadece 110 bin euro kazanan Hollandalı yıldızın, Beşiktaş'tan 5 ay için 850 bin euro kazanacak olması camianın bazı kesimleri tarafından tepki topladı. Bu arada Aboubakar, Atınç, Boyko, Aras ve Alexis gibi Babel'in de yönetim tarafından alındığı iddiaları için eski yönetici Metin Keçeli şu açıklamayı yaptı: "Babel, Şenol Güneş'in takip ettiği ve oynatacağını bilerek aldığı bir oyuncu. Onun için Şenol hocanın bu tercihi üzerinde fazla yorum yapmaya gerek bile görmüyorum."



49 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Öte yandan Hollandalı yıldızın Beşiktaş'ta 49 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

