Beşiktaş Gaziantepspor'u tek golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantepspor ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar ilk dakikadan itibaren topa hükmeden taraf olurken, Gaziantepspor kontra ataklarla etkili oldu.



18'de Kangwa savunma arkasına sarktığı pozisyonda kaleci Fabri'yi geçti ancak ondan önce davranan Gökhan Gönül, yaptığı müdahaleyle mutlak bir golü önledi. 22. dakikada ise Quaresma'nın sağdan ortasında Cenk'in vuruşu sonrası Beşiktaş cephesi penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi.



37'de kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü kaçıran Aboubakar, 41'de sol ayağıyla yaptığı şık vuruş sonrası Beşiktaş'ı soyunma odasına 1-0 önde götürdü. 62'de Gaziantepspor Ghilas ile, 69'da ise Beşiktaş Cenk ile mutlak gol pozisyonlarından yararlanamadı.



OĞUZHAN PENALTI KAÇIRDI



78. dakikada Aboubakar'ın ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrası penaltı kazanan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un vuruşunu kaleci Gökhan tokatladı.



İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş maçı 1-0'lık skorla kazandı.



SERİ 11 OLDU



Bu sonuçla Vodafone Arena'daki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Beşiktaş puanını 35 yaparken, Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı.



BEŞİKTAŞ: 1 - GAZİANTEPSPOR: 0



STAT: Vodafone Arena

HAKEMLER: Serkan Çınar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu



BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo (Dk. 71 Beck), Tosic, Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 53 Gökhan İnler), Cenk Tosun (Dk. 89 Kerim Frei), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Aboubakar

GAZİANTEPSPOR: Gökhan Değirmenci, Rajtoral, Barış Yardımcı, Musa Nizam, Van Hintum, Abdülkadir Kayalı, Fatau, İlhan Parlak (Dk. 63 Angan), Muhammed Ildiz (Dk. 71 Doğanay Kılıç), Kangwa (Dk. 86 Orkan Çınar), Ghilas



GOL: Dk. 41 Aboubakar (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 82 Kangwa, Dk. 90 Musa Nizam (Gaziantepspor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR



10. dakikada İlhan Parlak'ın sağdan yaptığı ortada Ghilas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

18. dakikada kalecinin uzun pasında Marcelo'dan önce topa kafayla müdahale eden Ghilas'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Kangwa, Fabricio'dan sıyrıldı ancak son vuruştan önce meşin yuvarlağa ayak koyan Gökhan Gönül golü önledi.

26. dakikada Oğuzhan Özyakup ile paslaşarak pozisyon bulan Cenk Tosun'un altıpas önündeki vuruşunda, top farklı şekilde dışarı gitti.

36. dakikada Tolgay Arslan'ın uzun pasıyla ceza sahasına giren Aboubakar'ın düzeltip vurduğu top kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.

41. dakikada Beşiktaş golü buldu. Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, sol ayağıyla uzak direğe doğru vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR



50. dakikada Gaziantepspor gole yaklaştı. Muhammed Ildiz'in ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan İlhan Parlak dar açıdan vururken top Fabricio'dan döndü. Dönen topu savunma kontrol etti.

62. dakikada Gaziantepspor bir kez daha tehlikeli oldu. Muhammed Ildiz'in pasına hareketlenen Ghilas, Rhodolfo'dan sıyrılarak sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cezayirli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

68. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topa Cenk Tosun topukla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'den döndü. Topu önünde bulan Cenk'in müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

78. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar, Barış Yardımcı tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci penaltıyı kurtararak gole izin vermedi.

84. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Aboubakar çizgiye yakın yerden topu içeri çevirdi, Quaresma'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



MAÇTAN NOTLAR



ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçında, son Kasımpaşa mücadelesine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı, Adriano Correia'nın sarı kart cezalısı olmasından dolayı zorunlu olarak bir değişikliğe gitti. Cezası nedeniyle geçen hafta kadroda yer almayan Marcelo Guedes, Gaziantepspor maçında savunmanın göbeğindeki yerine döndü. Marcelo, Luiz Rhodolfo ile stoperde şans bulurken, genelde bu mevkide oynayan Dusko Tosic ise Adriano'nun yokluğunda savunmanın soluna geçti.



ATIBA HUTCHINSON'A PLAKET



Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ülkesi Kanada'da 5. kez yılın futbolcusu seçilen Atiba Hutchinson'a maç öncesi plaket verdi. Saha kenarında Ürkmezgil'in elinden plaketini alan Hutchinson'a tribünde bulunan taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu.



TARAFTARLARIN İLGİSİ AZALDI



Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların ilgisi az oldu. Sezon başından beri maçlarda genelde stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, Gaziantepspor maçına aynı ilgiyi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar oluşurken, mücadeleyi 20 bine yakın taraftar izledi. Gaziantepspor tribünleri ise tamamen boş kaldı.



Bu arada, Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, taraftarların isteği üzerine iki emniyet mensubuyla tribünleri selamladı.

Siyah-beyazlılar, terör olaylarına tepki gösterdi. Terör saldırılarında verilen şehitler nedeniyle stat içinde müzik yayını yapılmadı. Karşılaşma öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu.



İBRAHİM ÜZÜLMEZ, İKİNCİ KEZ RAKİP OLDU



Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bu sezonun ilk yarısında eski takımı Beşiktaş'a ikinci kez rakip oldu. Sezona Gençlerbirliği teknik direktörü olarak başlayan Üzülmez, bu kulüple yollarını ayırdıktan sonra Gaziantepspor'un başına geçti. Beşiktaş, Üzülmez'in görev yaptığı dönemde deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmıştı.

