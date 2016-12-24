Beşiktaş Gaziantepspor maçında gol sesi (Canlı Anlatım)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Gaziantepspor'u Vodafone Arena'da ağırlayacak.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Cenk, Aboubakar

Gaziantepspor (Muhtemel): Gökhan, Barış, Musa, Hintum, Rajtoral, Muhammed, Abdulkadir, Orkan, Angan, Kangwa, Ghillas



BEŞİKAŞ 1 - 0 GAZİANTEPSPOR



87'Beşiktaş'ta Kerim Frei oyuna girmek için hazırlanıyor.

86'Gaziantepspor'da Orkan Kangwa'nın yerine oyuna girdi.

85'Gelişen atakta Beşiktaş Gaziantepspor'u az adamla yakaladı ancak Oğuzhan bu pozisyonda pasını Quaresma'ya aktaramadı.

85'Aboubakar'ın pasında topu alan Quaresma sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

84'Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Aboubakar topu ceza sahasına getirdi. Onun getirdiği topu alan Quaresma'nın şutu kalecide kaldı.

83'Kangwa Gökhan Gönül'e faul yaptı ve sarı kart gördü. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

82'Gelişen Gaziantepspor atağında Angan'ın şutu dışarıya gitti.

81'Beşiktaş savunmasından ileriye doğru gönderilen pası alan Aboubakar kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak hakem onun topu elle aldığı yönünde düdük çaldı.

80'Quaresma korneri paslaşarak kullandıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

79'Oğuzhan'ın kullandığı penaltıda Gökhan topu çıkarmayı başardı. Beşiktaş korner kullanacak.

78'Gökhan Gönül'ün ceza sahasına yaptığı ortada Barış hava topu mücadelesinde Aboubakar'a faul yaptı. Beşiktaş penaltı kullanacak.

78'Penaltı!77'Top bu dakikalarda Beşiktaş'ın hakimiyetinde. Siyah - beyazlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

76'Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Gökhan İnler şutunu çekti. Onun şutunda top üstten dışarıya gitti.

75'Atiba Ghilas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

74'Gökhan İnler ceza sahasına doğru hareketlenen Atiba'yı düşündü ancak savunma araya girdi.

73'Topla birlikte ceza sahasına giren Angan dengesini kaybederek yere düştü ve top Beşiktaş'a geçti.

72'Gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas Marcelo'dan sıyrılamadı ancak sonrasında top yine Gaziantepspor'da kaldı.71'Beşiktaş'ta Beck Rhodolfo'nun yerine oyuna dahil oldu.

71'Gaziantepspor'da Doğanay Muhammed'in yerine oyuna girdi.

70'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

69'Quaresma'nın sol kanattan yaptığı orta kaleci Gökhan'da kaldı.

68'Gökhan Gönül'ün ortasında altıpasta topla buluşan Cenk'in şutunu Gökhan çıkardı. Dönen topta Cenk bir kez daha vurdu ancak Gökhan yine kalesinde başarılı.

67'Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortada Musa Cenk'ten önce kafayı vurdu.

66'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in pasında topla buluşan Quaresma kaleciyle karşı karşıya kalacakken savunma araya girdi.65'Gaziantepsporlu futbolcular bu dakikalarda beraberlik golü için baskı kurmaya çalışıyor.

64'Muhammed'in kullandığı serbest vuruşta Fabri yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

64'Gaziantepspor'da Kangwa yerde kaldı. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.

63'Gökhan İnler'in uzaktan çektiği şut üstten dışarıya gitti.

63'Gaziantepspor'da İlhan yerini Angan'a bıraktı.

62'Gaziantepspor gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının arkasına gönderilen pasta Rhodolfo'dan sıyrılan Ghilas kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top dışarıya gitti.

61'Ghilas'ın ceza sahasına çıkardığı topta Frantisek Rajtoral'ın şutu yandan dışarıya gitti.

61'Fatau'nun uzaktan çektiği şut Rhodolfo'dan geri döndü.

60'İkinci yarıda 15 dakika geride kalırken tempo ilk yarıya göre oldukça düşük.

59'Gaziantepsporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

58'Gelişen Gaziantepspor atağında Kangwa'nın şutu yandan dışarıya gitti.

57'Cenk Fatau'ya faul yaptı. Ardından iki oyuncu arasında kısa süren gerginlik yaşandı. Hakem iki oyuncuyu da uyardı.

56'Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Rhodolfo pas hatası yaptı ve top Gaziantepspor'a geçti.

55'Quaresma Rajtoral'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.54'Abdülkadr'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fabri'de kaldı.

53'Beşiktaş'ta Gökhan İnler Tolgay'ın yerine oyuna dahil oldu.

53'Gaziantepsporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Kangwa yerde kaldı. Gaziantepspor bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

52'Atiba Abdülkadir'e faul yaptı. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.

51'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

50'Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Fabri'yle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda Fabri kalesinde başarılı.

50'Sağ kanatta topla buluşan Aboubakar rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı ancak top kalecide kaldı.

49'Bart van Hintum ilerde hareketlenen Ghilas'ı düşündü ancak Gökhan Gönül araya girdi ve top Beşiktaş'a geçti.

48'Tolgay bu kez Aboubakar'ı düşündü ancak top hızlı. Gökhan çıktı ve topu aldı.

47'Tolgay savunmanın arkasına koşu yapan Oğuzhan'ı düşündü ancak Barış zamanında araya girdi.

46'Gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas sağ çaprazdan şutunu çekti. Bu şut Fabri'de kaldı.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

D.A.İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

45'Abdülkadir'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Fatau'nun şutu dışarıya gitti.

45'Fatau Oğuzhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.

45'Atiba'dan pası alan Quaresma'nın ortası savunmadan döndü. Quaresma savunmanın elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu ancak hakem oynayın dedi.

45'Fatau'nun ileriye gönderdiği pasta Ghilas topu aldı ancak Marcelo'dan sıyrılamadı.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

45'Aboubakar'ın sağdan getirdiği topla Quaresma ceza alanında şutunu çekti ancak şut çekerken top kendi eline çarptı.

45'Abdülkadir savunmanın arkasına koşu yapan İlhan'ı düşündü ancak top oldukça hızlı.

44'Tolgay sol kanatta hareketlenen Quaresma'yı düşündü ancak pozisyon ofsayt.42'Gaziantepspor oyuna bir kez daha başladı.

41'Quaresma korneri paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Devam eden pozisyonda ceza sahasında topla buluşan Aboubakar topu ağlara gönderdi.

41'GOL! Aboubakar

40'Quaresma'nın pasında topla buluşan Tosic ortasını yaptı. Fatau bu ortayı dışarıya yolladı. Beşiktaş korner kullanacak.

39'Quaresma korneri Oğuzhan'la paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Tosic ortasını yaptı. Savunma bu ortayı karşıladı.

38'Quaresma'nın kullandığı kornerde Ghilas topu karşıladı. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.

37'Pozisyonun ardından Abdülkadir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanında.

37'Tolgay'ın pasında topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda Gökhan kalesinde başarılı. Devam eden atakta Tosic'in soldan ortası Abdülkadir'e çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

36'Pozisyonun ardından Kangwa sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanında.

35'Kangwa Gökhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oynayın dedi.

34'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortada Barış Aboubakar'dan önce kafayı vurdu.

33'Gaziantepspor'da Muhammed orta sahada kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

32'Gaziantepspor ceza sahasının önünde topu alan Tolgay yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oynayın dedi.

31'Ghilas rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını Kangwa'ya verdi. Kangwa ceza alanındaki İlhan'ı düşündü ancak top oldukça hızlı.

31'Tosic'in sol kanattan yaptığı ortayı Fatau karşıladı.

30'Karşılaşmada bu dakikalarda tempo artmaya başladı.

29'Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas Fabri'yle karşı karşıya kalacakken Oğuzhan son anda araya girdi.28'Aboubakar topla birlikte ceza alanına girdikten sonra rakibinden sıyrılamadı ve top Gaziantepspor'a geçti.

27'Topla oynama oranları: Beşiktaş %76 Gaziantepspor %24

26'Oğuzhan'la paslaşan Cenk ceza sahası içinde topu aldı. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

25'Fatau yapılan faulden sonra serbest vuruşu kullanan Gökhan topu ileriye doğru gönderdiği. Top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.24'Fatau'nun tedavisi oyun alanı içerisinde devam ediyor.

23'Gökhan Gönül Fatau'ya faul yaptı. Fatau sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

22'Aboubakar'ın sağdan yaptığı ortada Cenk ceza alanında topa vurdu. Bu top savunmadan döndü. Beşiktaşlı futbolcular bu müdahalenin elle oynandığı yönünde penaltı itirazında bulundu ancak hakem devam dedi.

21'Quaresma'nın kullandığı kornerde Gökhan topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Quaresma bir kez daha ortaladı. Savunma bu ortayı uzaklaştırmayı başardı.

20'Oğuzhan'dan pası alan Tolgay rakibinden sıyrılmak istedi ancak Musa zamanında müdahalede bulundu ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

19'Pozisyon sırasında yerde kalan Gökhan Gönül sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

18'Gaziantepspor gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının arkasına gönderilen pasta Kangwa Fabri'den sıyrıldı ancak savunma son anda araya girerek onun topu ağlara göndermesine izin vermedi.

17'Oğuzhan ilerde hareketlenen Aboubakar'ı düşündü ancak savunma zamanında araya girdi.

16'Tosic'in sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden atakta Tosic bir kez daha ortaladı. Onun ortasında Oğuzhan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

15'Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Muhammed'den topu alan Ghilas'ın vuruşu üstten dışarıya gitti.

14'Beşiktaşbu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

13'Quaresma'nın kullandığı kornerde Gökhan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda topu alan Quaresma bir kez daha ortaladı. Bu kez savunma topu karşıladı.

12'Oğuzhan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta Cenk hareketlendi ancak Gökhan kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi. Devam eden atakta Tolgay'ın ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

11'Tolgay'dan pası alan Cenk tekrar Tolgay'ı düşündü ancak top oldukça hızlı.

10'Gelişen Gaziantepspor atağında İlhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Ghilas'ın kafa vuruşu dışarıya gitti.

9'Marcelo'nun pasında topla buluşan Aboubakar sağdan ortasını yaptı. Onun yaptığı ortayı Barış karşıladı. Devam eden atakta Quaresma'nın soldan yaptığı orta kalecide kaldı.

8'Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Oğuzhan ceza sahasındaki Cenk'i düşündü. Topu alan Cenk savunmadan sıyrılamadı.

7'Tolgay orta alanda yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

6'Tosic'in sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden atakta topu alan Quaresma bir kez daha ortasını yaptı. Gaziantepspor'da Musa bu topu karşıladı.

5'Gelişen Beşiktaş atağında Tolgay'ın ceza alanı dışından çektiği şut dışarıya gitti.

5'Gökhan'ın ileriye doğru gönderdiği serbest vuruşta top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.

4'Cenk rakiplerinden sıyrılmak isterken Musa'ya faul yaptı. Gaziantepspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

3'Tosic ilerde hareketlenen Aboubakar'ı düşündü ancak top savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş taç atışıyla oyunu başlatacak.

2'Beşiktaşlı futbolcular ilk dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

M.Ö.Maç öncesi İstiklal Marşımız...

M.Ö.Karşılaşma öncesi Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapılıyor.

M.Ö.Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

