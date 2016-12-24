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Andreas Beck: Teröre prim vermeyiz

Beşiktaş'ın sağ beki Andreas Beck, Türkiye'de yaşananları Alman Kicker Dergisi'ne anlattı.

Spor / 24 Aralık 2016 Cumartesi 10:51
Andreas Beck: Teröre prim vermeyiz

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, ülkemizde son zamanlarda yaşanan olumsuz durumlarla ilgili Alman basınına bir röportaj verdi.

İşte o röportajdan satır başları

Ülkedeki durumu nasıl değerlendiriyorsun?

"Ne yazık ki çok korkunç görüntüler ortaya çıkıyor. Ama insanlar her şeye rağmen yaşamaya devam ediyorlar. Alternatif ne olabilirdi? Türkiye'de durmamak mı? O zaman teröre teslim olmak demektir. Teröre prim verilmemeli. Bursaspor maçından sonra olaydan yarım saat önce o nokradan geçtim. Evde patlamayı duydum. Kötü bir his duydum."

Bu zamanlarda futbola konsantre olabiliyor musunuz?

"Tabii ki.. Biz bu konulardan takım içinde epey bahsediyoruz. Ancak hiçbir şey şans ederi değil. 'Hey başaracağımız başka bir şey var ve taraftarlarımıza biraz daha zevk verelim' düşüncesiyle enerjiye sahip oluyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz"

Andreas BeckBeşiktaş


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