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Ahmet Nur Çebi: Eto’o aklımızdan geçiyor, konuşuluyor ama…

Transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Spor / 23 Aralık 2016 Cuma 23:55
Ahmet Nur Çebi: Eto’o aklımızdan geçiyor, konuşuluyor ama…

Radyospor'a konuşan Çebi, adı Beşiktaş ile anılan Eto'o'nun gündemlerinde yer almadığını ifade ederek, ”Eto'o aklımızdan geçiyor, konuşuluyor ama şu an için planlamamız içerisinde yok” diye konuştu.

QUARESMA VE ABOUBAKAR…
Ricardo Quaresma ile sözleşme yenileneceğini belirten Çebi, “Quaresma ile sözleşme uzatma fikri var. Takımda tecrübeli oyuncuların da olması gerekiyor. Görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Porto'dan kiralanan Aboubakar ile ilgili de konuşan yönetici, ”Aboubakar iyi bir forvet. Futbolcuların geldikleri takıma uyumları süre alıyor. Son hareketlerde konsantrasyon sorunu olabilir. Futbolcular ile kulüplerin ilişkisi sözleşmeye dayalıdır. Yıl sonuna kadar nasıl gelişecek olaylar görmek lazım. Belki de ikinci yarı çok iyi olacaktır.” dedi.

STOPER GÜNEY AMERİKA'DAN
Stoper transferi için de çalışmaların sürdüğünü belirten Çebi, ”Stoper mevki Güney Amerika'dan olacak. Oradan birkaç kişi var. İsim vermememiz gerekiyor, çalışmalar devam ediyor.” diye konuştu.

Çebi son olarak adı Başakşehir ile geçen Kerim Frei'n Beşiktaş'ta kalacağını ve genç oyuncunun siyah-beyazlı ekibin gelecek planları arasında olduğunu kaydetti.

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