Adanaspor Başakşehir: 1-1 maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Başakşehir karşılaştı.



Konuk ekip, ilk yarının son anlarında Joseph Attamah'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitmeyi başardı.



İkinci yarıya iyi başlayan ise ev sahibi oldu. Adanaspor, 52. dakikada Gueye ile beraberliği yakaladı.



Karşılaşmanın 73. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı. Başakşehir, Mossoro ile golü buldu ancak gol tartışmalı bir kararla iptal edildi.



Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Başakşehir araya girmeden önce iki puan bıraktı.



Bu skorla Başakşehir ligdeki puanını 36'ya yükseltirken, Adanaspor ise 10 puanda kaldı.