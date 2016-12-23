Beyaz Gazete Ana Sayfa

Potada haftayı Beşiktaş açıyor

Spor Toto Basketbol Liginde 12. hafta heyecanı, yarın oynanacak Beşiktaş Sompo Japan -Gaziantep Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor / 23 Aralık 2016 Cuma 10:55
Potada haftayı Beşiktaş açıyor

Spor Toto Basketbol Liginde 12. hafta heyecanı 24 Aralık Cumartesi, 25 Aralık Pazar ve 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Beşiktaş Sompo Japan, evinde Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak. Geçen hafta Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Yeşilgiresun Belediyespor’u 80-74 mağlup eden Galatasaray Odeabank, Pınar Karşıyaka deplasmanına gidecekken, Fenerbahçe ise Tranzonspor Medical Park ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş’u konuk edecek. Spor Toto Basketbol Ligi’nde 12. hafta programı şöyle:

24 Aralık Cumartesi

14.00 Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol

15.00 İstanbul BBSK - BEST Balıkesir

16.00 TED Ankara Kolejliler - Banvit

17.30 Yeşilgiresun Belediyespor - Demir İnşaat Büyükçekmece

...

25 Aralık Pazar

16.00 Muratbey Uşak Sportif - TOFAŞ

17.00 Pınar Karşıyaka - Galatasaray Odeabank

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor Medical Park

...

26 Aralık Pazartesi

19.00 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş

BelediyesporAbdi İpekçiAnadolu EfesPınar KarşıyakaMedical Park


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar