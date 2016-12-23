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Deplasman yasağı geri döndü

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

Spor / 23 Aralık 2016 Cuma 14:02
Deplasman yasağı geri döndü

Sezon başında İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında deplasman yasağı kalkarken, Trabzonspor İstanbul'da oynadığı Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde maçları takip edebilmişti. Ancak bu karar Trabzonspor ve Fenerbahçe takımları arasında oynanacak maçlarda geçerli değil.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun daha önce aldığı kararla 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe takımları arasında oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.

TrabzonsporFenerbahçeBeşiktaşGalatasaray


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