Beşiktaş yıldız ismi transfer etti

Beşiktaş transferde ilk bombayı patlattı... Bir süredir Deportivo'da forma giyen Babel ile ilgilenen Siyah-Beyazlı yönetim Hollandalı futbolcu ve menajeri ile yapılan görüşmeler sonrasında mutlu sona vardı. Beşiktaş Yönetimi kulübüyle sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Babel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Hollandalı futbolcunun yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. İspanya Kral Kupası'nda Deportivo'nun Real Betis ile oynadığı karşılaşmada son kez takımının formasını giyen Ryan Babel o karşılaşmada da 1 gol atarak İspanyol ekibine veda etti. Real Betis'e karşı attığı golle son 5 maçta 4. golünü atan Ryan Babel, 1 de asist yaptı. Babel Deportivolu taraftarların en çok sevdiği futbolcuların başında geliyordu.







DEPORTIVO TARAFTARLARINA VEDA ETTİ



Babel Beşiktaş'la anlaştıktan sonra Deportivo taraftarlarına bir mesajla veda etti. Hollandalı futbolcu mesajında, 'Deportivo taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. En başından beri bana inanılmaz destek verdiler. Sizlerin bana verdiği her şeyi takdir ettiğimi bilmenizi istiyorum. Sadece 3 aydır bile olsa Coruna'yı evim gibi görüyorum. Umarım sezonun ikinci yarısında iyi bir dönem geçirirsiniz' diye konuştu..