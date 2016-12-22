Van Persie şoku

Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi golcüsü Robin van Persie'den kötü haber geldi. Gençlerbirliği ile oynanan maçın 11. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hollandalı forvetin durumunun riskli olduğu ifade edildi. Kasığında birinci derece yırtık olduğu aktarılan 33 yaşındaki futbolcunun kritik Trabzonspor sınavında oynayıp kaslarını zorlaması halinde bu yırtığın 2. hatta 3. dereceye kadar çıkabileceği bilgisine ulaşıldı. Sakatlığın bu aşamaya gelmesi halinde iş daha tehlikeli bir hal alacak; çünkü Van Persie'nin sahalara dönüş tarihinin bu kez şubat ayını bulacağı kaydedildi.



TESİSLERDE KONTROL EDİLİYOR

Vatandaşını riske atmak istemeyen teknik direktör Dick Advocaat bu nedenle RvP'ye derbide yüzde 80 ihtimalle forma vermeyi düşünmüyor. Öte yandan Persie'nin tedavi süreci de oldukça ilginç işliyor. Sağlık heyeti, golcüyü en azından devre arası hazırlık çalışmalarına yetiştirmeye çalışıyor. Tesislerde kontrol edilen Persie'ye kendi kanıyla iyileşme sağlayan 'PRP ve ozon tedavisi' uygulanıyor.







İDMANLARA DA ÇIKMADI

Geçtiğimiz hafta sakatlık yaşan Persie, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Advocaat ile görüşüp, iyi olduğunu söyleyerek sahaya çıkmış, ancak sakatlığı nüksedince 11. dakikada oyundan çıkmıştı. Golcü oyuncu, takımın Menemen Belediye oynayacağı maçın hazırlıklarına da katılmadı. Persie, dünkü idmanla birlikte son 2 antrenmana çıkamadı.



OZON TEDAVİSİ NEDİR?

Hastanın kendi kanıyla tedavisinde kullanılan ilaç bu kandan hazırlanmaktadır. Trombosit kanın pıhtılaşmayı sağlayan elemanı olup içindeki büyüme faktörleri, yara iyileşmesinde yeni bir doku modeli oluşturarak doku iyileşmesini sağlar. Bu ilacın içine daha sonra ozon eklenir. Ozonun varlığında hücrelerin fonksiyonları artar ve iyileşme faktörlerinin salınımı yükselmektedir..