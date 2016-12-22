Beyaz Gazete Ana Sayfa

Van Persie şoku

Kasığında 1. derece yırtık olduğu belirtilen RvP, kaslarını zorlarsa bu yırtığın 3. dereceye çıkma ihtimali var. Bu durumda da dönüşü şubat ayını bulabilir. Dick Advocaat da vatandaşını riske atmak istemiyor..

Spor / 22 Aralık 2016 Perşembe 18:08
Van Persie şoku

Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi golcüsü Robin van Persie'den kötü haber geldi. Gençlerbirliği ile oynanan maçın 11. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hollandalı forvetin durumunun riskli olduğu ifade edildi. Kasığında birinci derece yırtık olduğu aktarılan 33 yaşındaki futbolcunun kritik Trabzonspor sınavında oynayıp kaslarını zorlaması halinde bu yırtığın 2. hatta 3. dereceye kadar çıkabileceği bilgisine ulaşıldı. Sakatlığın bu aşamaya gelmesi halinde iş daha tehlikeli bir hal alacak; çünkü Van Persie'nin sahalara dönüş tarihinin bu kez şubat ayını bulacağı kaydedildi.

TESİSLERDE KONTROL EDİLİYOR
Vatandaşını riske atmak istemeyen teknik direktör Dick Advocaat bu nedenle RvP'ye derbide yüzde 80 ihtimalle forma vermeyi düşünmüyor. Öte yandan Persie'nin tedavi süreci de oldukça ilginç işliyor. Sağlık heyeti, golcüyü en azından devre arası hazırlık çalışmalarına yetiştirmeye çalışıyor. Tesislerde kontrol edilen Persie'ye kendi kanıyla iyileşme sağlayan 'PRP ve ozon tedavisi' uygulanıyor.



İDMANLARA DA ÇIKMADI
Geçtiğimiz hafta sakatlık yaşan Persie, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Advocaat ile görüşüp, iyi olduğunu söyleyerek sahaya çıkmış, ancak sakatlığı nüksedince 11. dakikada oyundan çıkmıştı. Golcü oyuncu, takımın Menemen Belediye oynayacağı maçın hazırlıklarına da katılmadı. Persie, dünkü idmanla birlikte son 2 antrenmana çıkamadı.

OZON TEDAVİSİ NEDİR?
Hastanın kendi kanıyla tedavisinde kullanılan ilaç bu kandan hazırlanmaktadır. Trombosit kanın pıhtılaşmayı sağlayan elemanı olup içindeki büyüme faktörleri, yara iyileşmesinde yeni bir doku modeli oluşturarak doku iyileşmesini sağlar. Bu ilacın içine daha sonra ozon eklenir. Ozonun varlığında hücrelerin fonksiyonları artar ve iyileşme faktörlerinin salınımı yükselmektedir..

FenerbahçeRobin Van Persie


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar