TFF'den saygı duruşu kararı

TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek.



Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.



