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TFF'den saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerler için maçlarda saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Spor / 22 Aralık 2016 Perşembe 11:28
TFF'den saygı duruşu kararı

TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ŞehitTffSaygı Duruşu


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