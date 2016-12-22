TFF'den saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerler için maçlarda saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek.
Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.