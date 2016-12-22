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Sevilla'dan gol yağmuru

İspanya Kral Kupası'nda Sevilla, 3. Lig ekibi Formentera'yı tarihi farkla 9-1 mağluğ etti.

Spor / 22 Aralık 2016 Perşembe 00:00
Sevilla'dan gol yağmuru

İspanya Kral Kupası rövanş maçında Sevilla kendi sahasında 3. Lig ekibi Formentera'yı konuk etti. Sevilla sahadan 9-1'lik galibiyetle ayrıldı.

2 HAT-TRİCK ÇIKTI

Sevilla'ya farkı getiren golleri 14'te Ganso, 22, 43 ve 45'te Vietto, 24, 55 ve 88'de Ben Yedder, 27 ve 77'de Sarabia kaydetti. Formentera'nın tek sayısı ise 61'de Gabriel Gomez'den geldi.

Bu skorun ardından Sevilla Kral Kupası'nda çeyrek finale yükselirken, Formentera kupaya veda etti.

İLK MAÇTA DA FARK ÇIKMIŞTI

İki takım arasındaki ilk maçı da Sevilla 5-1 kazanmıştı.


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