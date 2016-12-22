Sabri rakip hocayı tehdit etti

Karşılaşma esnasında maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın kararına sinirlenen Tuzlaspor hocası Aydın Kaldırım tepkisini dile getirdi. Bayarslan'ın kararını yanlış olarak değerlendiren Kaldırım, itirazlarını sürdürürken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.



Teknik Direktör Aydın Kaldırım'ın itiraz ettiğini gören Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, hemen 39 yaşındaki hocanın yanına geldi.



Sabri, Tuzlaspor teknik direktörüne tehdit içeren sözler sarf ederek herkesi şaşırttı.







