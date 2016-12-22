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Sabri rakip hocayı tehdit etti

Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaraylı oyuncu Sabri Sarıoğlu ile Tuzlaspor teknik direktörü arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Spor / 22 Aralık 2016 Perşembe 09:50
Sabri rakip hocayı tehdit etti

Karşılaşma esnasında maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın kararına sinirlenen Tuzlaspor hocası Aydın Kaldırım tepkisini dile getirdi. Bayarslan'ın kararını yanlış olarak değerlendiren Kaldırım, itirazlarını sürdürürken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Teknik Direktör Aydın Kaldırım'ın itiraz ettiğini gören Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, hemen 39 yaşındaki hocanın yanına geldi.

Sabri, Tuzlaspor teknik direktörüne tehdit içeren sözler sarf ederek herkesi şaşırttı.



Sabri SarıoğluTuzlasporGalatasaray


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