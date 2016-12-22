İspanya Arda Turan’ı konuşuyor

Barcelona'da Kral Kupası'nda oynanan Hercules maçında 3 gol atıp, bir asist yapan ve takımına bir de penaltı kazandıran Arda Turan, maçın yıldızı seçildi.



Milli futbolcu ile ilgili İspanyol basınında yer alan bazı haberler şöyle:



Marca gazetesi: Yeniden bir hat-trick'e imza atan Arda'dan büyük bir performans. Sahada Turan şov vardı. Barcelona'da 3 yıldız veya Iniesta'nın olmadığı anlarda Arda temel bir taş. Türk futbolcu, hakkında çıkan gece hayatı söylentilerinden sonra sanki pil değiştirip çok daha iyi performans göstermeye başladı.



El Pais gazetesi: Arda, kendini Messi gibi hissediyor. Barcelona, 3 yıldızının oynamadığı ya da sonucu getiremedikleri maçlarda kendine dördüncü bir golcü buldu: Arda Turan. Arda iyi oynadı, güzel goller attı. Hatta Messi'nin şimdiye kadar yapamadığı şekilde hat-trick'i bir kafa iki de ayak golüyle yaptı.







El Mundo Deportivo gazetesi: Arda, Noel arifesinde Nou Camp'ı dolduran 64 bin taraftarın önünde Messi'yi aratmadı. Arda, 3 yıldızın forma giymediği maçta Barça'nın forvetteki komutanlığını eline aldı. Arda, bu sezon tüm turnuvalarda toplam gol sayısını 11'e çıkardı.



Sport gazetesi: Arda, Türk tutkusunu yansıtıyor. Arda, forvette oynadığı zaman kendini çok daha rahat hissettiğini ve belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi. Arda, futbolu bir Brezilyalı gibi oynuyor. Tam bir yetenek. Arda az konuşup, çok gülüyor. Az ya da çok oynasın onu ilgilendirmiyor. Luis Enrique'nin ihtiyacı olduğu anlarda hep orada.

