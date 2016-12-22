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Fırtına gol oldu yağdı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında sahasında Kızılcabülükspor’u 5-0 mağlup etti.

Spor / 22 Aralık 2016 Perşembe 20:49
Fırtına gol oldu yağdı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. maçında Avni Aker Stadı'nda Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'u ağırladı.

Saat 18.30'da başlayan ve hakem Osman Karataş'ın yönettiği maçta bordo-mavililer sahadan 5-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'da 1997 doğumlu Yusuf Yazıcı 2 gol 3 asistle yıldızlaşırken, bordo-mavililerin diğer gollerini Mustafa Yumlu, Güral Vural ve Abdülkadir Ömür kaydetti.

Bordo-mavililer bu galibiyetin ardından grupta puanını 4'e çıkardı. Kızılcabölükspor ise puansız son sırada yer aldı.

TrabzonsporZiraat Türkiye Kupası


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