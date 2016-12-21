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Fenerbahçe evinde mağlup oldu

Turkish Airlines Euroleague’in 13. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Darüşşafaka Doğuş’a 71-64’lük mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 8 galibiyette kalırken, Darüşşafaka Doğuş 7. galibiyetini elde etti.

Spor / 21 Aralık 2016 Çarşamba 23:57
Fenerbahçe evinde mağlup oldu

Turkish Airlines Euroleague'in 13. hafta maçında iki Türk ekibi Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu geçen ilk periyodu konuk takım 20-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da başa baş bir mücadele yaşanırken, Darüşşafaka Doğuş soyunma odasına 37-35 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 50-48 galip tamamlayan Darüşşafaka Doğuş, salondan da 71-64 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Doğuş'ta Scottie Wilbekin 22 sayı - 1 ribaund - 1 asistle maçı tamamlarken, Fenerbahçe'de Kostas Sloukas 16 sayı - 4 ribaund - 4 asist üretti.

23 Aralık Cuma günü Fenerbahçe, Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk olurken, Darüşşafaka Doğuş evinde İsrail ekini Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak.



EuroleagueFenerbahçeİsrailDarüşşafaka Doğuş


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