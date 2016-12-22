Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'yılın fotoğrafları' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'haber', 'yaşam' ve 'spor' kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.



Erdoğan, haber kategorisinde Kayhan Özer'in, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yenikapı miting alanında gerçekleştirilen, 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde çektiği aynı isimli fotoğrafa oy verdi.







Yaşam kategorisinde ise Erdoğan'ın tercihi, Cem Genco'nun, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halit Nasır'ın 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın, babasının tedavi edileceğini duyduğu andaki sevincini yansıtan 'Gözyaşının babası için çağrısı karşılık buldu' adlı fotoğraftan yana oldu.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde ise Bülent Doruk'un çektiği, Spor Toto Süper Liginin 33. haftasında Osmanlıspor ile Vodafone Arena'da oynadığı maçı kazanarak, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yaşadığı sevinci anlatan 'Şenol Güneş' fotoğrafına oy verdi.





