Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre 24, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
24 Aralık Cumartesi
16.00 Adanaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor: Serkan Çınar
25 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler
16.00 Akhisar Belediyespor - Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
26 Aralık Pazartesi
19.00 Gençlerbirliği - Bursaspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık