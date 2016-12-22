Beyaz Gazete Ana Sayfa

16. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Spor / 22 Aralık 2016 Perşembe 15:14
16. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre 24, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

24 Aralık Cumartesi

16.00 Adanaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

16.00 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler

16.00 Akhisar Belediyespor - Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 Aralık Pazartesi

19.00 Gençlerbirliği - Bursaspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

Spor Toto Süper LigMerkez Hakem Kurulu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar