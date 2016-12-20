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Yıldız ismin sözleşmesi yenilendi

Başkent temsilcisi, Rumen golcünün sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

Spor / 20 Aralık 2016 Salı 23:48
Yıldız ismin sözleşmesi yenilendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Rumen milli golcü Raul Rusescu ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Rusescu'nun 31 Mayıs 2018'de sona erecek sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı.

Osmanlıspor'un 2019'a kadar sözleşme yenilediği Rusescu, 2015-2016 sezonunun başında İspanya'nın Sevilla takımından transfer edilmişti.

Başkent temsilcisinin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Rumen golcü, mor-sarılı formayla Süper Lig'de 36 maçta 10 gol attı.

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında 3 gol kaydeden Rusescu, Osmanlıspor'un tarihinde ilk kez katıldığı organizasyonda son 32 turuna yükselmesinde önemli rol oynadı.

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