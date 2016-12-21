Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da 26 yaşındaki Şahin Aygüneş’in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Spor / 21 Aralık 2016 Çarşamba 14:24
Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de 19 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor'da sezon başında 28 kişilik kadroya dahil edilmeyen 26 yaşındaki Şahin Aygüneş'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi. 2014-2015 yılında Antalyaspor'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu kırmızı-beyazlı formayı 1'i Türkiye Kupası, 25'i Spor Toto Süper Lig olmak üzere toplam 26 kez terletti.

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Karşıyaka'ya kiralanırken, İzmir ekibinde toplam 12 kez forma giyebildi. Bu sezon tekrar Antalyaspor'a gelen forvet oyuncusu sezon başında Portekizli Teknik Direktör Jose Morais tarafından federasyona verilen 28 kişilik listede yer verilmedi.

Antalyaspor'un genç oyuncuyla sözleşmenin feshedildiğine ait açıklamayı ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.


Spor Toto Süper LigAntalyaspor


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar