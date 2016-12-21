Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'a yenildi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'u ağırladı.



21. dakikada Diabate ile öne geçen ev sahibi ekip skoru koruyamadı. 62. dakikada Carlos Fortes skoru eşitledi, 5 dakika sonra da Artun Akçakın Urfa'yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Şanlıurfaspor zorlu Osmanlıspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Şanlıurfaspor 9 puanla liderliğini sürdürdü. Osmanlıspor ise 6 puanla 2. sırada kaldı.







