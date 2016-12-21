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Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'a yenildi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Şanlıurfaspor’u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor / 21 Aralık 2016 Çarşamba 20:54
Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'a yenildi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'u ağırladı.

21. dakikada Diabate ile öne geçen ev sahibi ekip skoru koruyamadı. 62. dakikada Carlos Fortes skoru eşitledi, 5 dakika sonra da Artun Akçakın Urfa'yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Şanlıurfaspor zorlu Osmanlıspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Şanlıurfaspor 9 puanla liderliğini sürdürdü. Osmanlıspor ise 6 puanla 2. sırada kaldı.



ŞanlıurfasporOsmanlısporZiraat Türkiye Kupası


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