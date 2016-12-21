Melih Gökçek'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Galatasaray'ın son dakikalarda beraberliği kurtardığı Osmanlıspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, bir kulübe 'Osmanlı' adını verilmesinde rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, 'Osmanlıspor adının bir futbol kulübüne verilmesine karşıyım. Bu isme karşı küfür de edilebilir' demişti.



'OLMADI RIDVANCIM OLMADI'



Konuyla ilgili Rıdvan Dilmen'i eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Olmadı Rıdvancım olmadı' diye başlayarak Dilmen'e cevap verdi.



Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gökçek, şunları yazdı:



'OYUNCULARA DA KÜFÜR EDİLEBİLİR'



'Rıdvan Dilmen 'Osmanlıspor adının bir klübe verilmesi olmaz' demiş. 'Bu isme küfredilebilir.' demiş… Olmadı Rıdvancım olmadı çünkü sahada oynayan futbolcunun adı, Abdullah, Muhammed, Rıdvan, Ali, Osman, Ebubekir, Abdurrahman vs. olabilir.

Rıdvancım senin mantığına göre küfür yememek için bu futbolcuların ya futbolu bırakması ya da isimlerini değiştirmesi lazım değil mi?



'SENİ SEVİYORUZ'



İsmi mübarek, adı güzel Rıdvancım… Sen futbolcu küfür yememek için mi bıraktın? Söylediğimizin mantığı olmalı. Seni seviyoruz.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor'un Onursal Başkanı seçilmişti.





1️⃣RIDVAN DİLMEN OSMANLISPOR ADININ BİR KULÜBE VERİLMESİ OLMAZ DEMİŞ...

BU İSME KÜFÜR EDİLEBİLİR DEMİŞ...

OLMADI RIDVANCIM OLMADI.

ÇÜNKÜ➡️ pic.twitter.com/xqVQNtkfHx — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Aralık 2016

2️⃣SAHADA OYNAYAN FUTBOLCUNUN ADI;

ABDULLAH,

MUHAMMED,

RIDVAN,

ALİ,

OSMAN,

EBUBEKİR,

ABDURRAHMAN VS OLABİLİR...

➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Aralık 2016

3️⃣RIDVANCIM,

SENİN MANTIĞA GÖRE

KÜFÜR YEMEMEK İÇİN

BU FUTBOLCULARIN

YA FUTBOLU BIRAKMASI

YA DA İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRMESİ LAZIM DEĞİL Mİ? — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Aralık 2016