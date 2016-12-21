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Melih Gökçek'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Rıdvan Dilmen'in, "Osmanlı isminin bir kulübe verilmesi bence yanlış, küfür de edilebilir." sözü için, "Olmadı Rıdvancım olmadı." dedi.

Spor / 21 Aralık 2016 Çarşamba 00:04
Melih Gökçek'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Galatasaray'ın son dakikalarda beraberliği kurtardığı Osmanlıspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, bir kulübe 'Osmanlı' adını verilmesinde rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, 'Osmanlıspor adının bir futbol kulübüne verilmesine karşıyım. Bu isme karşı küfür de edilebilir' demişti.

'OLMADI RIDVANCIM OLMADI'

Konuyla ilgili Rıdvan Dilmen'i eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Olmadı Rıdvancım olmadı' diye başlayarak Dilmen'e cevap verdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gökçek, şunları yazdı:

'OYUNCULARA DA KÜFÜR EDİLEBİLİR'

'Rıdvan Dilmen 'Osmanlıspor adının bir klübe verilmesi olmaz' demiş. 'Bu isme küfredilebilir.' demiş… Olmadı Rıdvancım olmadı çünkü sahada oynayan futbolcunun adı, Abdullah, Muhammed, Rıdvan, Ali, Osman, Ebubekir, Abdurrahman vs. olabilir.
Rıdvancım senin mantığına göre küfür yememek için bu futbolcuların ya futbolu bırakması ya da isimlerini değiştirmesi lazım değil mi?

'SENİ SEVİYORUZ'

İsmi mübarek, adı güzel Rıdvancım… Sen futbolcu küfür yememek için mi bıraktın? Söylediğimizin mantığı olmalı. Seni seviyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor'un Onursal Başkanı seçilmişti.




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