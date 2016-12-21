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Kerim Frei kupada bir başka!

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Kerim, kupada 4. golüne imza attı.

Spor / 21 Aralık 2016 Çarşamba 11:15
Kerim Frei kupada bir başka!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. maçında Beşiktaş, deplasmanda oynadığı Boluspor mücadelesinde 1-1 berabere kaldı. Boluspor maçında Beşiktaş’ın tek golünü atan Kerim, kupada 4. golünü kaydetti.

Beşiktaş kupada rakip fileleri 5 kez havalandırırken, gollerin 4’ü Kerim Frei’dan geldi. Ligde fazla şans bulamayan ancak kupa maçlarının tamamında forma giyen genç oyuncu, Siyah-Beyazlılar’ın 3 maçta topladığı 7 puanda büyük rol oynadı. Beşiktaş’ın kupadaki bir diğer golünü ise Aboubakar kaydetti.

Bu sezon Beşiktaş’ta beklenenin altında performans sergileyen Kamerunlu oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde 3, Spor Toto Süper Lig’de 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 gol atarak toplamda 6 gole ulaştı.

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