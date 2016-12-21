İHA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Şehmus Özer, Malatya ile Elazığ'ı birbirine bağlayan ve kestirme yol olarak kullanılan Gözeli-Sivrice kara yolunun 25. kilometresinde kendi kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek, uçuruma yuvarlandı. Kendisinden uzun süre haber alamayan Özer'in ailesi, jandarmaya başvurdu. Jandarma ekipleri, uzun arayışların ardından uçurumdan yuvarlanmış olarak bulunan Şehmus Özer'in kullandığı 35 SEH 77 plakalı lüks araca ulaştı. Aracın içinde Şehmus Özer'in cansız bedenini bulan jandarma ekipleri, Özer'in cenazesini dün gece saatlerinde Elazığ Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.



BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Bugün öğleden sonra Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak olan Şehmus Özer için Spor Toto 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor, başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şöyle denildi:



'Kardeş kulübümüz Amed Sportif Faaliyetler futbol takımının kaptanı ve kentimizin yetiştirdiği önemli futbolculardan olan Şehmuz Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derin üzüntüye sevk etmiştir. Acımız büyüktür, başımız sağ olsun. Saha içinde ve dışında örnek bir kişiliğe sahip, futbolcu bir ailenin mensubu olan Şehmuz Özer'e Allah'tan rahmet,ailesine, sevenlerine ve Amed Sportif Faaliyetler camiasına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.'



FUTBOLA ERGANİSPOR'DA BAŞLADI



37 yaşında hayata gözlerini yuman Şehmus Özer, profesyonel futbol yaşantısına 1999 yılında doğup büyüdüğü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin takımı olan Erganisyor'da başladı.



Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Gümüşhanespor, Mardinspor, Karşıyaka, Altay, İçel İdmanyurdu, Akhisar Belediye Gençlikspor, Şanlıurfaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in formalarını da giyen tecrübeli futbolcu, futbol yaşantısına 157 gol sığdırdı. Şehmuz Özer, profesyonel futbol yaşantısının en son golünü geçen hafta Diyarbakır'da oynan ve 1-1 berabere sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe'ye attı.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. MAÇI ERTELENDİ



Ziraat Türkiye Kupası 3. maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği arasında yarın Diyarbakır'da oynanması gereken maç, kaptan Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe alındı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan başvuru olumlu karşılandı. Amed Sportif Faaliyetler tarafından yapılan başvuruyu inceleyen TFF 'Fikstür gereği 22 Aralık 2016 Perşembe günü saat 12.00'da Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanması gereken Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği Ziraat Türkiye kupası C grubu 3. hafta müsabakası Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle federasyonumuzca ileri bir tarihe ertelenmiştir' denildi.



Amedsporlu futbolcudan kötü haber