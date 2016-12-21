Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etaplarının 3. hafta maçında Galatasaray, evinde Tuzlaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızlılar 90. dakikada bulduğu penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı.



Sarı-kırmızılıların golünü 68. dakikada Sabri Sarıoğlu kaydetti. 75'te Ozan Papeker eşitliği sağlarken, 90+1'de Josue penaltı golüyle gruptaki ilk 3 puanını aldı.



Grupta Tuzlaspor 6 puanda kalırken, Riekerink'in takımı 5 puanla önemli bir konuma geldi.



Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sonraki maçını 28 Aralık Çarşamba günü yine Tuzlaspor ile yapacak.







GALATASARAY-TUZLASPOR: 2-1



Galatasaray: Cenk, Semih,Cavanda, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Sabri, Bruma, Josue, Eren



Tuzlaspor: Bekir, Bülent, Sadık, Arif, Volkan, Orkun, Doğan, Ozan, Tuncay, Kıvanç, Okan



Gol: Dk. 68 Sabri (Galatasaray) 90 Josue (P)



Dk. 71 Ozan (Tuzlaspor)





