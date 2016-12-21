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Galatasaray uzatmada attı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. maçında evinde Tuzlaspor'u 90'da gelen gollle 2-1 yendi.

Spor / 21 Aralık 2016 Çarşamba 21:34
Galatasaray uzatmada attı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etaplarının 3. hafta maçında Galatasaray, evinde Tuzlaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızlılar 90. dakikada bulduğu penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızılıların golünü 68. dakikada Sabri Sarıoğlu kaydetti. 75'te Ozan Papeker eşitliği sağlarken, 90+1'de Josue penaltı golüyle gruptaki ilk 3 puanını aldı.

Grupta Tuzlaspor 6 puanda kalırken, Riekerink'in takımı 5 puanla önemli bir konuma geldi.

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sonraki maçını 28 Aralık Çarşamba günü yine Tuzlaspor ile yapacak.



GALATASARAY-TUZLASPOR: 2-1

Galatasaray: Cenk, Semih,Cavanda, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Sabri, Bruma, Josue, Eren

Tuzlaspor: Bekir, Bülent, Sadık, Arif, Volkan, Orkun, Doğan, Ozan, Tuncay, Kıvanç, Okan

Gol: Dk. 68 Sabri (Galatasaray) 90 Josue (P)

Dk. 71 Ozan (Tuzlaspor)


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