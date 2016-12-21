Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. maçında evinde Tuzlaspor'u 90'da gelen gollle 2-1 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etaplarının 3. hafta maçında Galatasaray, evinde Tuzlaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızlılar 90. dakikada bulduğu penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı.
Sarı-kırmızılıların golünü 68. dakikada Sabri Sarıoğlu kaydetti. 75'te Ozan Papeker eşitliği sağlarken, 90+1'de Josue penaltı golüyle gruptaki ilk 3 puanını aldı.
Grupta Tuzlaspor 6 puanda kalırken, Riekerink'in takımı 5 puanla önemli bir konuma geldi.
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sonraki maçını 28 Aralık Çarşamba günü yine Tuzlaspor ile yapacak.
GALATASARAY-TUZLASPOR: 2-1
Galatasaray: Cenk, Semih,Cavanda, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Sabri, Bruma, Josue, Eren
Tuzlaspor: Bekir, Bülent, Sadık, Arif, Volkan, Orkun, Doğan, Ozan, Tuncay, Kıvanç, Okan
Gol: Dk. 68 Sabri (Galatasaray) 90 Josue (P)
Dk. 71 Ozan (Tuzlaspor)