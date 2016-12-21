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Galatasaray’ı kurtaran adam

Galatasaray, bu sezon kalesinde 15 gol görürken, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 63 isabetli şutun 48’ini tutmayı başardı. Volkan Demirel ise 12 gol yerken, 34 kurtarış yapabildi.

Spor / 21 Aralık 2016 Çarşamba 11:27
Galatasaray’ı kurtaran adam

Son haftalarda kötü futbola rağmen 4 lig maçında 13 puan toplayan Galatasaray'da başarının sırrı Fernando Muslera… Aslan, Osmanlıspor deplasmanında 1 puana duacı olurken bunda en büyük pay kaleci Muslera'nındı… Osmanlıspor’un 23 şut çekip 8 isabet bulduğu maçta Nando tam 6 kurtarış yaptı. İstatistikler, Uruguaylı eldivenin çabasını gösterirken, Galatasaray ilk dört sıra baz alındığında kalesine en çok isabetli şut çekilen takım konumunda…

İKİ VOLKAN'I SOLLADI
Muslera çerçeveyi bulan 63 isabetli şutun 48'ini kurtarmayı başardı, bu performansıyla adeta takımını tek başına yarışın içinde tuttu. Rakiplere en az şut imkânı tanıyan takım ise Fenerbahçe… Güçlü savunma hattıyla dikkat çeken sarı-lacivertliler, 9'u son oynanan Gençlerbirliği maçında olmak üzere kalesinde 49 isabetli şut gördü. Volkan Demirel 12 gol yerken, 34 kurtarış yaptı. Başakşehirli Volkan ise 10 gol yerken, 36 kez gole izin vermedi.

Volkan DemirelOsmanlısporGençlerbirliğiGalatasaray


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