Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

İki gündür haber alınamayan Amedspor kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Deneyimli oyuncunun ölüm haberi üzerine Fenerbahçe resmi internet başsağlığı mesajı yayınladı.



Fenerbahçe'nin konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:



'Türkiye Kupası'ndaki rakibimiz Amedspor'un takım kaptanı Şehmus Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.



Merhum Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Amedspor Kulübü başta olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz'



Amedsporlu futbolcudan kötü haber