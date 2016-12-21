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Borussia Mönchengladbach'ta Schubert dönemi bitti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Andre Schubert ile yollarını ayırdı. Gladbach dün akşam Bundesliga maçında Wolsburg'a kendi sahasında 2-1 mağlup olmuş, Wolsburg'un galibiyet golü ise Mario Gomez'den gelmişti.

Spor / 21 Aralık 2016 Çarşamba 14:02
Borussia Mönchengladbach'ta Schubert dönemi bitti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Andre Schubert ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ekim 2015'te takımın başına geçen 45 yaşındaki Alman teknik direktör Schubert'in görevine son verildiği bildirildi.

Bundesliga'da geride kalan 16 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Borussia Mönchengladbach, topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçında 3 mağlubiyet yaşayan Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ise İtalya'nın Fiorentina takımıyla mücadele edecek.

Borussia MönchengladbachTeknik Direktör


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