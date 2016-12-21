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Antalyaspor'da bir ayrılık daha

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da Abdel Rhamane Khalil Diarra’nın da sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Spor / 21 Aralık 2016 Çarşamba 15:43
Antalyaspor'da bir ayrılık daha

Süper Lig'de son 7 haftada topladığı 19 puanla 9. sıraya kadar yükselen Antalyaspor'da sezon başında 28 kişilik kadroya dahil edilmeyen 22 yaşındaki Abdel Rhamane Khalil Diarra'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

2015-2016 yılında Antalyaspor'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu kırmızı-beyazlı formayı hiç giyemedi. Diarra, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Karşıyaka'ya kiralık gönderildi. 22 yaşındaki oyuncu İzmir ekibi Karşıyaka'da 11 maçta forma giyerken, 2 gol atma başarısı elde etmişti. Fildişi Sahilli 22 yaşındaki Abdel Diarra'nın Antalyaspor'la 31 Mayıs 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Spor Toto Süper LigAntalyaspor


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