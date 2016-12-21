Antalyaspor'da bir ayrılık daha

Süper Lig'de son 7 haftada topladığı 19 puanla 9. sıraya kadar yükselen Antalyaspor'da sezon başında 28 kişilik kadroya dahil edilmeyen 22 yaşındaki Abdel Rhamane Khalil Diarra'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.



2015-2016 yılında Antalyaspor'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu kırmızı-beyazlı formayı hiç giyemedi. Diarra, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Karşıyaka'ya kiralık gönderildi. 22 yaşındaki oyuncu İzmir ekibi Karşıyaka'da 11 maçta forma giyerken, 2 gol atma başarısı elde etmişti. Fildişi Sahilli 22 yaşındaki Abdel Diarra'nın Antalyaspor'la 31 Mayıs 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.