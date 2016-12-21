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Amed Sportif’in maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak olan Amedsportif Faaliyetler- Gençlerbirliği maçını Amedspor kaptanı Şehmus Özer’ in trafik kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

Spor / 21 Aralık 2016 Çarşamba 11:20
Amed Sportif’in maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcusu Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler'in yarın Gençlerbirliği ile oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçını erteledi.

TFF, Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın tarihini daha sonra açıklayacak. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer (36), Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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