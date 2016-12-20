Türkiye'nin en iyi sporcusu Taha Akgül

2016 yılının Ağustos ayında yapılan Rio Olimpiyat Oyunlarında ülkemize tek altın madalyayı kazandıran milli güreşçimiz Taha Akgül'e 3 ödül birden verildi.



Sedat Simavi, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri ve Türkiye Spor Ödülleri organizasyonlarında halk oylamasıyla belirlenen sonuçlara göre 2016 yılının en iyi sporcusu Taha Akgül seçildi.



Türkiye Medya tarafından bu yıl 15'incisi yapılan 'Türkiye Spor Ödüllerinde 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında 52 yıl aradan sonra büyük başarı yakalayan Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye'nin en başarılı 5 federasyonu arasında gösterilerek 'Yılın Federasyonu' kategorisinde aday olarak gösterilirken, 'Yılın en iyi Erkek Sporcusu' dalında milli güreşçilerimiz Taha Akgül ile Rıza Kayaalp ve 'Yılın en iyi Kadın Sporcusu' dalında ise Avrupa Şampiyonumuz ilk kadın güreşçimiz Yasemin Adar aday gösterildi. Ancak oylama sonucunda milli güreşçimiz Taha Akgül en iyi sporcu olarak seçilirken, Türkiye Güreş Federasyonu, Basketbol federasyonundan sonra ikinci sırada en başarılı federasyon olarak gösterildi.







EN İYİ YÖNETİCİ DALINDA BAŞKAN AYDIN İKİNCİ OLDU

Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 6'ıncısı verilen spor ödüllerinde ilk defa güreş camiasından 2 aday gösterildi. Toplam 10 dalda halk oylaması yapılırken 'En İyi Yönetici' dalında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın, 'En iyi Bireysel Sporcu' dalında ise 2016 Rio Olimpiyat oyunlarında ülkemizin tek altın madalyasını kazandıran Olimpiyat Şampiyonumuz Taha Akgül aday gösterilmişti. Yapılan oylama sonucunda Taha Akgül en başarılı sporcu seçilirken, en iyi yönetici dalında Başkan Musa Aydın ikinci sırada kaldı.







Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen 'Sedat Simavi Ödülleri'nde ise yılın en iyi sporcusu dalında yine milli güreşçimiz Taha Akgül ödüle layık görüldü.



