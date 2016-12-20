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Petra Kvitova’ya bıçaklı saldırı!

Çek tenisçi Petra Kvitova'nın, Çek Cumhuriyeti'nde Prostejov kentinde yer alan evine hırsız girdi. Hırsızın bıçakla saldırdığı 26 yaşındaki sporcu sol elinden yaralandı.

Spor / 20 Aralık 2016 Salı 14:50
Petra Kvitova’ya bıçaklı saldırı!

Dünyaca ünlü tenisçi Petra Kvitova, evinde bıçaklı saldırıya uğradı. 11 numaralı seribaşı raketin Çek Cumhuriyeti'ndeki evine hırsız girdiği kaydedildi.

Salı sabahı gerçekleşen olayda hırsızla evinde karşı karşıya gelen güzel tenisçi, hırsızın bıçakla saldırması sonrasında elinden yaralandı. Çek sporcunun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Oyuncunun danışmanı Karel Tejkal, Kvitova'nın sol elinden yaralandığını, olayın Çek Cumhuriyeti'nde Petra'nın Prostejov'daki evinde gerçekleştiğini belirtti.

Bıçaklı SaldırıHırsız


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