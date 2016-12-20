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Hamzaoğlu'nun yeni gözdesi parlıyor

Bursaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun yeni gözdelerinden golcü oyuncu Kubilay Kanatsızkuş, gollerine devam ediyor.

Spor / 20 Aralık 2016 Salı 11:53
Hamzaoğlu'nun yeni gözdesi parlıyor

Genç oyuncu, dün oynanan Antalyaspor maçında attığı golle galibiyette önemli rol oynarken, sezonun en iyi oyunlarından birini oynadıklarını ve hedeflerinin Avrupa Kupaları’na katılmak olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Bursaspor, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın açılış golünü kaydeden genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş, takım olarak iyi oynadıklarını belirterek, “İyi mücadele ettik ve golleri bulduk. İlk yarı belki de en iyi oyunumuzu oynadık. Normalde ilk 15 dakika sıkıntılı başlıyoruz ama bu maç öyle olmadı. Çok istekli başladık. 40'ıncı dakikaya kadar iyi oynadık ama golden sonra biraz düşüş oldu herhalde. Devre arasına gol yiyerek girdik. Bu biraz moralimizi bozdu. İkinci yarıya onlar moralli başladı.

Biraz baskılı oynadılar ama haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Çıkıp en iyi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Ligi en iyi şekilde kapatmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa Kupaları” dedi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan bu sezon 11 maçta görev alan 19 yaşındaki oyuncu, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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