Galatasaray formasıyla, 2,5 senede 100 resmi maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bu sezon 13 maçta attığı 7 golle ilk 15 haftada takımın en skorer ismi olan Yasin Öztekin, Galatasaray’a geliş hikayesinden unutamadığı maçlara, bu sezonki rolünden duygusal anlar yaşadığı Gaziantespor maçına kadar birçok soruyu cevapladı.



“ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"



Takımda mutlu olduğunu söyleyen Yasin Öztekin, “100. maçıma çıktım. Galatasaray’a geldiğimde büyük bir rekabet olacağını biliyordum. Ben hep hazırdım. Kendime güvendim. 2,5 senede 100 maç bence iyi bir sayı. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bundan sonra da buna devam edeceğim” şeklinde konuştu.



“BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



Sarı-kırmızılı orta saha oyuncusu, Türkiye’ye her zaman gelmek ve büyük takımlarda oynamak istediğini belirterek, “Türkiye’ye geldikten sonra 4 takım değiştirip Galatasaray’a gelebildim. Sonunda sözleşmeyi imzaladım ve buraya geldiğime çok mutluyum. İlk maçımda da duygusal anlar yaşadım” dedi.



“O GOLÜ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAM"



Galatasaray’a geldiği ilk sezonda forma giydiği Beşiktaş maçını unutamayacağını dile getiren Öztekin, “İlk geldiğim sezondaki Beşiktaş maçı… O seneye sıkıntılı bir başlangıç yapmıştım. Sonrasında kendime inanarak formayı kaptım. Beşiktaş karşılaşması şampiyonluk maçıydı. O golü hiçbir zaman unutamam. Aynı sezon oynadığımız bir de Kasımpaşa karşılaşması vardı. 2-0’dan gelip 3-2 kazanmıştık. Hepsi de birbirinden güzeldi” ifadelerini kullandı.



“UMARIM OĞLUM BİR GÜN BENDEN DE İYİ BİR FUTBOLCU OLUR"



Tecrübeli oyuncu, oğluna ilk olarak Galatasaray’a geldiğinde yaşadığı mutluluğu anlatacağını söyleyerek, “3 senedir buradayım, oğlum da hep yanımda. Umarım maçları unutmaz. Ben hep anlatacağım. Anları yaşadı inşallah aklında kalır. İlk söyleyeceğim şey; Galatasaray’a geldiğimde ne kadar mutlu olduğum. İlk geldiğimde yaşadığım zorlukları ve pes etmediğimi anlatacağım. Zaten pes etmezseniz kazanırsınız. Futbol benim hayatım. Çocuğum da 4,5 yaşında. Sürekli beraber top oynuyoruz. Umarım bir gün benden de iyi futbolcu olur” diye konuştu.



“DÜŞÜNDÜKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİNCE POZİSYONA GİRİYORSUN"



Geçen sene attığı gol sayısını bu sene geçmek istediğini söyleyen Yasin, “Herkes daha çok gol atmayı ister. Bu sene kaleye yakın oynamalıyım diye düşündüm. Soldan gelen pozisyonlarda sağdan kaleye yaklaşmak gibi. Düşündüklerini gerçekleştirince pozisyona giriyorsun. Bulduklarının da üçünden bir tanesini değerlendirince goller de geliyor. Geçen sene 10 gol atmıştım. Bu sene geçmek istiyorum ama sayı olarak da bir hedefim yok” ifadelerini kullandı.



“HEPİMİZ BİRİZ"



Gaziantep maçında duygu dolu anlar yaşadığını dile getiren Öztekin, “Annem ve babam Gaziantep maçında tribündeydi. İlk defa birlikte maç izlediler. Çok mutlu olduğum bir andı. Fakat bir gün önce yaşananlar ve golden sonra polislere sarılmam ayrı bir durum. Duygulandım. Bütün Türkiye’nin yapmak istediği şeyi yaptım. Hepimiz biriz. Onlar olmasa bizim güvenliğimiz olmaz. Onların acısı bizim acımız. Bu nedenle sarılmak istedim” açıklamasını yaptı.



“İLK DEFA HAT-TRİCK YAPTIM"



Gaziantep maçı sonrası karşılaşmada oynanan topu arkadaşlarına imzalatıp evinde saklayan Öztekin, “Gaziantep maçı sonrası, topu aradım ama bulamadım. Önce kalenin içinde sandım çünkü golden sonra hemen bitti maç. Ceza alanın kenarında duruyormuş. Koştum aldım. Bütün arkadaşlara da imza attırdım. İlk defa hat-trick yaptım. Umarım devamı gelir. Evimde köşeye koydum” şeklinde konuştu.



“ŞU AN İYİ DURUMDAYIZ"



Fenerbahçe maçının sezonun en önemli maçlarından biri olduğunu vurgulayan Öztekin, “İyi oynamak istiyorduk fakat bunu sahaya yansıtamadık. Kazanabilirdik… Son maçlarda iyi oynadık. Bunu yaptığımız sürece galibiyetler gelecek. Alanya maçını da bu şekilde kazanacağız. Zor bir süreç geçirdik. Şu an iyi durumdayız. Son maçımızı da kazanıp şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz” dedi.