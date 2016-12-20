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Beşiktaş kupa maçı için Bolu'da

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda Boluspor ile oynayacağı maç için kara yoluyla kente geldi. Beşiktaşlı taraftarlar kafileyi çiçeklerle karşılarken, kaptan Tolga Zengin yolculuğu otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmında uyuyarak geçirdi.

Spor / 20 Aralık 2016 Salı 14:03
Beşiktaş kupa maçı için Bolu'da

Saat 12.30’da Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde bulunan Gazella Otele gelen Beşiktaş kafilesini Bolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aziz Özçağlar ve dernek üyeleri çiçeklerle karşıladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, taraftarlardan büyük ilgi görürken, gazetecilerin, “Hocam hava çok soğuk” sözlerine, “Hava süper” diye karşılık verdi.

Beşiktaş Kaptanı Tolga Zengin İstanbul’dan Bolu’ya 2,5 saat süren yolculuğu otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmında uyuyarak geçirdi. Tolga minik bir taraftarı bol bol öperek çiçek için teşekkür etti.

Boluspor - Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 20.00’de Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi Tolga Özkalfa yönetecek.

Tolga ZenginŞenol GüneşAtatürkBeşiktaşTolga Özkalfa


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